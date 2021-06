pandémie : Le trafic aérien est resté sinistré cet hiver en Suisse

Selon des statistiques publiées mardi, le nombre de passagers et le transport de fret sont restés historiquement bas de novembre 2020 à avril 2021.

Trois millions de passagers seulement ont utilisé les aéroports suisses entre novembre 2020 et avril 2021, alors qu’à la même période l’année précédente, ils étaient encore dix-huit millions. Soit un recul de 83% sur l’ensemble des aéroports nationaux. Le transport de fret a lui aussi été touché par la pandémie, mais dans une moindre mesure, révèle la Ligue suisse pour l’organisation rationnelle du trafic (LITRA) dans un communiqué publié mardi.

Selon l’association, les restrictions à l’entrée et la sortie du territoire et l’obligation de quarantaine valables pour l’essentiel des destinations ont sérieusement freiné la demande en transport aérien, ce qui explique que le nombre de passagers et de mouvements aériens soit resté à un niveau historiquement bas l’hiver dernier.