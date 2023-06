Le trafic aérien intérieur a dépassé son niveau d’avant-crise du Covid

Moins rapides à reprendre, les liaisons internationales n’en ont pas moins bénéficié de la réouverture de la Chine. Les RPK ont ainsi triplé sur un an dans la zone Asie-Pacifique et la moyenne mondiale de ces trajets s’établit à 83,6% des RPK de 2019. «À l’échelle globale, le trafic évolue à 90,5% des niveaux d’avant le Covid», remarque l’Iata, son directeur général, Willie Walsh, faisant valoir qu’«à l’approche de la haute saison dans l’hémisphère Nord, les avions et les aéroports sont remplis de gens qui ont hâte de profiter de leur liberté de voyager».

Ces forts niveaux sont observés malgré l’inflation importante, le cours élevé du kérosène et les pénuries de pièces et main-d’œuvre qui se traduisent par des billets d’avion bien plus chers qu’avant la crise. «Mais comme le chômage évolue à des niveaux historiquement bas» dans les pays de l’OCDE, «nous nous attendons à une demande constante de voyages en avion, de plus en plus de gens touchant un revenu malgré la baisse de leur pouvoir d’achat», estime l’Iata.