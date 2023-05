Aéroport de Genève: Des militants du climat ont bloqué le trafic aérien durant une heure

Selon un lecteur, les protestataires auraient été environ vingt. Il est apparu par la suite qu’ils étaient bien plus nombreux. Toujours selon cette même source, les militants seraient parvenus à entrer sur le tarmac en passant par l’extérieur de l’enceinte et en abattant une ou plusieurs barrières. Il apparaît par ailleurs probable que les activistes à pied se soient, eux, achetés des billets pour le salon de l’aviation privée, qui communique avec le tarmac, sur lequel des jets sont exposés. Ce modus operandi n’a pour l’heure pas été confirmé par une voie officielle. Les forces de l’ordre seraient intervenues avec un hélicoptère afin de repérer les manifestants dispersés sur le tarmac. La plateforme explique qu’elle aura une vue plus précise du nombre de vols affectés vers 14h30.

Trafic rétabli et 80 interpellations

Greenpeace revendique

L’organisation écologiste Greenpeace a adressé un communiqué de presse aux rédactions à 12h20. Elle a indiqué que les militants, au nombre «d’une centaine», avaient bloqué «pacifiquement» plusieurs jets privés. Selon elle, les activistes provenaient de dix-sept pays différents. Ils «soutiennent Greenpeace, Stay Grounded, Extinction Rebellion, Scientist Rebellion et d’autres organisations de défense du climat». Les protestataires estiment que les jets privés détruisent la planète et alimentent les inégalités. Ils considèrent notamment, expose Greenpeace, qu’en utilisant ce mode de transport, «un petit groupe d’ultra-riches fait peser un lourd fardeau sur le climat et l’environnement, alors que la partie la plus pauvre de la population mondiale est celle qui souffre le plus de la crise climatique».