Le trafic aérien poursuit sa reprise au premier trimestre 2023

«De janvier à mars 2023, les aéroports suisses ont enregistré 10,9 millions de passagers arrivants ou partants (locaux et en transfert) dans le trafic de ligne et charter» (voir encadré), révèle la statistique du transport aérien publiée ce mardi par l’Office fédéral de la statistique (OFS). Cela représente une augmentation de 3,9 millions de passagers, soit 55% de plus, par rapport aux mêmes mois de 2022.