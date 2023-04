France: Le trafic aérien s’annonce très perturbé le lundi 1er mai

Entre 25 et 33% des vols annulés dans les plus grands aéroports français: le trafic aérien s’annonce très perturbé lundi 1er mai en raison de la participation de contrôleurs aériens au mouvement de grève contre la réforme des retraites. La Direction générale de l’aviation civile française (DGAC) a en effet demandé mercredi aux compagnies aériennes de renoncer à un tiers de leur programme de vols à Paris-Orly et un quart à Roissy-Charles-de-Gaulle, pour mettre en adéquation le trafic et les effectifs d’aiguilleurs du ciel disponibles.