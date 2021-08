Hong Kong : Le trafic d’animaux sauvages devient un crime organisé

Clé du commerce international d’espèces menacées, Hong Kong a décidé de durcir le ton. Désormais, le trafic d’animaux sera puni au même titre que celui de drogues.

Hong Kong a adopté, mercredi, un amendement qui fait du trafic d’animaux sauvages un crime organisé, une annonce saluée par les défenseurs de l’environnement, qui espèrent ainsi lutter plus efficacement contre ce commerce très lucratif.

C’est que l’ex-colonie britannique est une plaque tournante du commerce international des espèces animales menacées, telles que les éléphants, les rhinocéros ou les pangolins, notamment en raison de son port, un des plus importants au monde, et de ses multiples liaisons en termes de transport.

Loi contre les Triades

Mercredi, les députés ont donc ajouté la contrebande d’espèces sauvages à la loi qui régit les crimes organisés et graves, comme le trafic de drogue et d’êtres humains. Votée à l’origine pour lutter contre le crime organisé, elle visait notamment les Triades – groupes mafieux – et octroyait de larges pouvoirs d’enquête à la police, tout en prévoyant de lourdes peines pour les personnes condamnées.