Pakistan : Le trafic de faucons boosté par la demande des pays du Golfe

Le commerce de faucons se développe au Pakistan au gré des appétits des riches dignitaires des pays du Golfe, et au grand dam des rapaces dont certaines espèces sont menacées.

Le Pakistan est devenu le centre névralgique du commerce des faucons, d’une part en tant que vivier pour se procurer ces oiseaux, et de l’autre en tant que lieu où aller chasser avec son rapace.

«Chaque saison, des vendeurs de Karachi laissent leur contact et nous les rappelons si nous attrapons quelque chose», explique le «chasseur» de 32 ans.

L’organisation estime que 700 faucons ont été illégalement capturés et sortis du pays en 2020, généralement par des réseaux du crime organisé.

«Les maquereaux des Arabes»

Certains traitent les oiseaux «comme leurs propres enfants», observe Margit Muller, directrice de la clinique pour faucons d’Abou Dhabi, qui soigne 11’000 oiseaux par an, un chiffre qui a plus que doublé en 10 ans.

En décembre, le puissant prince héritier Mohammed ben Salmane et deux autres membres de la monarchie saoudienne ont reçu du gouvernement du Premier ministre Imran Khan l’autorisation de venir chasser l’outarde, une décision typique du soft power pakistanais que M. Khan fustigeait quand il était dans l’opposition.

Faucon contre moto

Sur pressions de l’exécutif, la Cour suprême avait en 2016 annulé l’interdiction de la chasse à l’outarde interdite quelques mois plus tôt.

Chaque année, les faucons migrent entre la Sibérie et des climats plus chauds l’hiver, comme le Sud du Pakistan. Et c’est à ce moment que des trafiquants se rendent dans les villages des bords de la mer d’Arabie pour inciter les pêcheurs à quitter leurs bateaux pour aller capturer ces rapaces.