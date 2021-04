États-Unis : Le trafic de migrants rapporte des milliards chaque année

Les centaines de milliers de personnes qui traversent chaque année la frontière entre le Mexique et les États-Unis sont une manne financière énorme pour les trafiquants. Ce «commerce» juteux leur rapporte plusieurs milliards de dollars chaque année.

Plus de 172’000 personnes ont été appréhendées en mars par les gardes-frontières américains entre le Mexique et les États-Unis.

Un «commerce» juteux

Très pauvre, Juan Macías, un Hondurien de 35 ans, a dû verser 7000 dollars en mars à l’un de ces réseaux, une somme qu’il a pu réunir en empruntant à la famille et à des proches. «Tout passe par des organisations qui contactent des guides. Et puis, à la frontière, ce sont les cartels qui apparaissent», explique Juan à l’AFP, à l’abri dans un refuge de Ciudad Juárez au Mexique depuis qu’il a été refoulé hors des États-Unis.

Des espoirs douchés par Biden

Le nombre de mineurs non accompagnés a ainsi doublé pour atteindre près de 19’000 le mois dernier. Selon des statistiques publiées le 8 avril aux États-Unis, plus de 172’000 personnes ont été appréhendées en mars par les gardes-frontières américains entre le Mexique et les États-Unis, un record en 15 ans.

«Un commerce fondé sur l’offre et la demande»

Au cours de ce long et tortueux voyage, les migrants, véritables marchandises vivantes, sont «marqués» avec des bracelets de couleur portant leur nom et des inscriptions telles que «livraisons» ou «arrivées», selon l’ONU.

Osmerin Sarmiento, une Hondurienne de 24 ans et sa fille d’un an ont reçu un de ces bracelets, violet pour «voyage spécial». «Ils vous les mettent sur vous avant d’arriver à la rivière, et après votre passage, vous devez les enlever vous-même», ajoute-t-elle dans un refuge de Ciudad Juárez. Arrivée à Reynosa, Osmerin a finalement été expulsée le 12 avril avec 156 autres mères et leurs enfants.