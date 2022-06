Eboulement rocheux : Le trafic des TGV Genève-Paris de retour à la normale

Les trains ne seront plus déviés via Culoz (F) dès vendredi. Début mars, une chute de rochers avait endommagé la ligne ferroviaire.

Le TGV effectue jusqu’à huit allers-retours quotidiens entre Genève et Paris, dont trois depuis ou à destination de Lausanne.

Les TGV Lyria entre Genève et Paris circuleront à nouveau normalement dès ce vendredi. Après la chute d’une centaine de mètres cubes de rochers sur les installations ferroviaires dans le Haut Bugey, survenue dans la nuit du 5 au 6 mars , des travaux ont été menés pour rétablir la voie endommagée. Celle-ci a été remise en état et le site a été sécurisé, avec une semaine d’avance sur le planning initial qui prévoyait une reprise normale mi-juin , indique un communiqué jeudi.

En conséquence, les convois ne seront plus déviés par Culoz (F), ce qui allongeait le temps de parcours entre le bout du lac et la capitale française de 20 minutes. Les trois TGV Lausanne-Paris via Genève circuleront sans changement de train à Cornavin.