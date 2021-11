Ligne CFF coupée - Le trafic entre Genève et Lausanne ne reprendra pas avant vendredi

À l’arrêt depuis mardi 17h10, le trafic ferroviaire direct entre les villes de Lausanne et Genève reste pour l’heure totalement interrompu en raison d’ un second affaissement de terrain en bordure de voie, survenu mercredi matin, à la hauteur de Tolochenaz (VD). Une cavité s’était déjà creusée sous les voies mardi , mettant les nerfs des usagers CFF à rude épreuve , notamment aux heures de pointe. Ce trou de 5 mètres cubes environ a été comblé dans la nuit de mardi à mercredi.

La remise en état des voies s’avère plus compliquée que prévu, indiquent les CFF mercredi en fin de journée, dans un communiqué. Le trafic entre Genève et Lausanne ne reprendra pas avant vendredi. Les équipes de réparation sont mobilisées notamment pour stabiliser le sol au moyen d’injections. Plus de 25 mètres cubes de béton ont déjà été coulés.

Quelles alternatives?

Pour l’heure, les chemins de fer invitent les pendulaires à renoncer aux voyages non essentiels sur la ligne entre Genève et Lausanne. Depuis mardi, des trains spéciaux sont ponctuellement mis en service. Plusieurs bus de remplacement assurent également la liaison Genève – Allaman et Allaman – Morges. Les Transports publics genevois (TPG), lausannois (TL) et fribourgeois (TPF) ont volé à la rescousse des CFF.