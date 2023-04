Italie : Le trafic ferroviaire nord-sud bloqué après un déraillement 

Un wagon d’un train de marchandises a déraillé jeudi matin dans le centre de l’Italie, provoquant le chaos sur les lignes ferroviaires et interrompant notamment les liaisons entre le nord et le sud de la péninsule. Pour des raisons encore inconnues, le wagon a déraillé dans la nuit entre Florence (centre) et Bologne (nord), l’un des principaux nœuds ferroviaires du pays, abattant au passage des poteaux soutenant les câbles électriques qui alimentent les locomotives des trains.