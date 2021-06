Genève - Le trafic motorisé, cible du plan climat cantonal

«Il s’agit d’un des actes les plus importants de la législature et il touche tous les domaines», a énoncé le Conseil d’État, lors de la présentation mercredi de son plan climat cantonal. «Face à l’urgence», il doit permettre de réduire de 60% les émissions de gaz à effet de serre d’ici à la fin de la décennie, et d’atteindre la neutralité carbone en 2050, «au plus tard». L’Exécutif a prévu 41 mesures pour y parvenir, dans les secteurs de la santé, de l’économie, de l’éducation ou encore de l’aménagement. Mais un effort notable sera porté dans les domaines les plus voraces en CO₂: la mobilité terrestre et le bâti.