Genève : Le trafic passagers à l’aéroport encore très atteint

Malgré une légère reprise au deuxième semestre, le nombre de voyageurs s’est élevé à 5,9 millions à Cointrin l’an passé. C’est 5,8% de mieux qu’en 2020, mais 67% de moins qu’en 2019.

Les turbulences sur le secteur aérien en raison de la pandémie ont continué à se faire sentir en 2021. À l’aéroport de Genève, le trafic passagers est resté largement inférieur aux années d’avant crise, a révé l é l a plateforme aéroportuaire lundi. Celle-ci a accueilli l’année dernière 5,92 millions de passagers, soit une hausse de 5,8% par rapport à 2020 et une baisse de 67% par rapport à 2019. Cette année-là, Genève A éroport avait enregistré plus de 17’92 millions de voyageurs.

Retour des long-courriers

Quant aux atterrissages et décollages, le nombre total a atteint plus de 99’000 mouvements, soit 14,9% de plus qu’en 2020, mais largement moins que les 186’000 enregistrés en 2019. La desserte a légèrement diminué pour atteindre 139 destinations l’an passé contre 147 en 2020. Toutefois, Genève Aéroport indique avoir retrouvé la quasi totalité de la desserte long-courrier, avec notamment le retour de toutes les lignes transatlantiques en fin d’année et un taux de remplissage élevé.