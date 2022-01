Mobilité – Le trafic routier a presque retrouvé ses niveaux d’avant la pandémie

L’impact de l’obligation du télétravail et des mesures sanitaires sur la mobilité individuelle se fait de moins en moins sentir. Par endroits, il y a même plus de trafic qu’avant 2020.

Le phénomène peut aussi être causé en partie par ceux qui ont déserté les trains pour reprendre la voiture. 20min/Matthias Spicher

Malgré les restrictions, l’obligation du télétravail, le certificat Covid et les invitations à limiter les contacts dans cette cinquième vague, les Suisses ont besoin de loisirs et ne s’en privent pas. Le travail à domicile paraît lui aussi moins appliqué qu’auparavant. Les relevés relatifs à la mobilité montrent que la population se déplace plus que lors des précédentes vagues et, parfois, autant, voire plus, qu’avant même l’apparition de la pandémie.

Reprise partout en Suisse

Le canton de Zurich en a fait le premier constat, analysant le trafic routier la deuxième semaine de janvier et en le comparant avec celui de la même semaine en 2019. Comme le note le «Tages-Anzeiger», quelques points de passage montrent toujours une baisse du trafic, bien que légère, mais d’autres ont connu une hausse. Globalement, la mobilité routière a presque retrouvé ses niveaux d’antan.

Le constat peut être tiré partout en Suisse. L’Office fédéral des routes (Ofrou) dispose de données sur plusieurs lieux de passage. Sur l’A1 à Nyon (VD) par exemple, le nombre de véhicules recensés la deuxième semaine de 2022 est en baisse de seulement 12% par rapport à la même semaine de 2019. La baisse était plus forte entre 2021 et 2019 (-21%) et surtout, à titre de comparaison, qu’en avril 2020 quand tout était fermé (-64%) par rapport à avril 2019.

Le week-end plus que les jours de semaine

Point remarquable: dans presque tous les points de relevés de l’Ofrou, la reprise est bien plus visible le week-end qu’en semaine. En clair: le télétravail continue d’avoir un impact, même s’il s’amenuise vague après vague, tandis que la mobilité pour les loisirs a repris avec vigueur. La situation était inverse en janvier 2020, la baisse du trafic étant alors bien plus sensible le week-end que pendant les jours de semaine.

Confirmation dans un projet de recherche sur la mobilité mené par l’EPFZ, basé, celui-ci, sur des sondages auprès de volontaires. Depuis la rentrée après les vacances de Noël, la distance moyenne parcourue quotidiennement a repris avec bien plus de force qu’à la même période de 2021.