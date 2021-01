Yverdon (VD) : Le trafic va devoir ralentir sous peu

Les zones 30 km/h n’ayant rencontré aucune opposition, leur aménagement sera effectué ces prochaines semaines.

Durant ces prochaines semaines et en fonction des conditions météorologiques, la modification de l’ordre de priorités aux carrefours (priorité de droite au lieu des stops ou cédez-le-passage existants) ainsi que la suppression des passages piétons (exceptés devant les écoles) accompagneront la pose de la signalisation limitant la vitesse à 30 km/h. Une présence régulière de la police et un monitoring du trafic seront mis en place. La Municipalité invite les automobilistes à faire preuve de prudence lors de leurs déplacements dans les quartiers concernés.

Des projets pour chaque quartier

Dans un second temps, et selon les effets constatés de cette première étape, des interventions plus conséquentes sur l’infrastructure seront étudiées par les services communaux. Un projet sera élaboré pour chaque quartier, tenant compte de ses spécificités sociales et infrastructurelles. Ils feront l’objet d’une mise à l’enquête publique ultérieure. Pour rappel, ces nouvelles zones ont pour objectif de protéger les cœurs de quartiers du trafic de transit et ainsi augmenter la qualité de vie des habitants avec l’ouverture du premier tronçon Sud de l’axe principal d’agglomération.