Suisse : Le trafic voyageurs continue de récupérer

Après la levée des dernières restrictions sanitaires liées au coronavirus, la demande du trafic voyageurs a augmenté, sans pour autant atteindre les niveaux d’avant la pandémie.

Toutes les mesures de lutte contre la pandémie de coronavirus ont été levées au cours du premier trimestre 2022. Depuis le 1 er avril, il n’est donc plus nécessaire de porter un masque dans les transports publics. «La demande du trafic voyageurs continue ainsi de se remettre, sans atteindre pour autant les valeurs d’avant la crise», note ce jeudi le Service d’information pour les transports publics (LITRA).

Si la récupération du trafic voyageurs se fait de manière lente , «le transport de marchandises a battu des records au premier trimestre 2022», note le LITRA. Avec une demande de 3,14 milliards de tonnes-kilomètre nettes, le premier trimestre de 2022 enregistre une hausse de 4,8% par rapport à celui de 2021 et de 1,8% sur celui de 2019. Le LITRA explique cette évolution grâce au trafic de transit, «puisque les trafics intérieurs, d’importation et d’exportation, ne sont pas encore remontés au niveau d’il y a trois ans».

Le nombre de sillons-kilomètre (ndlr: unité de mesure correspondant au déplacement d’un train sur un kilomètre) a lui aussi «franchi un cap jamais atteint sur un premier trimestre»: 50,96 millions. Cela correspond à une augmentation de 2,8% par rapport à 2021 et de 2,9% par rapport à 2019 et 2020. Celle-ci se comprend «surtout par le trafic voyageurs, mais le trafic marchandises a également demandé plus de sillons en 2022 qu’en 2021», précise le LITRA.