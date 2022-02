Cinéma : Le trailer de «Jurassic World 3» promet des frissons

Les premières images de «Jurassic World: Le Monde d'après» vont ravir les aficionados de la célèbre saga.

La première bande-annonce de «Jurassic World: Le Monde d'après», qui vient d’être dévoilée, va faire plaisir aux fans de la première heure de la saga. Et pour cause: trois acteurs qui ont incarné des personnages emblématiques dans «Jurassic Park», sorti en 1999, sont de retour dans cette nouvelle aventure. On y découvre ainsi Sam Neill, Laura Dern et Jeff Goldblum qui affronteront les terrifiants tyrannosaures, aux côtés de Chris Pratt et Bryce Dallas Howard qui ont joué dans les deux précédents volets de «Jurassic World».