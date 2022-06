Nucléaire iranien : «Le train de la diplomatie n’a pas encore déraillé»

En dépit de nouvelles mesures punitives imposées par Washington contre Téhéran, l’Iran estime qu’un accord est encore envisageable.

Les pourparlers visant à relancer l’accord sur le nucléaire iranien n’ont pas encore «déraillé», en dépit de nouvelles mesures punitives imposées par Washington contre Téhéran, a déclaré lundi le porte-parole des Affaires étrangères. Les négociations qui visent à faire revenir les Etats-Unis dans l’accord conclu en 2015 entre l’Iran et les grandes puissances, et à amener l’Iran à s’y conformer pleinement, sont au point mort depuis mars, après plus d’un an de discussion. Téhéran et Washington se rejettent mutuellement la responsabilité de l’impasse.