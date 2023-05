Vaud: Le train est bondé, il est contraint de voyager dans les toilettes

Mardi matin, le Vaudois a dû faire le voyage aux toilettes, comme le train était bondé. 20minutes/lecteur-reporter

«Comme beaucoup de passagers, je suis habitué à voyager debout les jours de forte affluence, mais mardi matin les CFF ont perdu le contrôle de la sécurité.» Cet habitué des transports publics, et en l’occurrence des trajets ferroviaires, a pris, mardi matin, le train de 7h55 à Vevey, qui menait à Lausanne. En 2ème classe, le train était bondé et les passagers étaient les uns sur les autres. Pris d’une envie pressante, ce Vaudois a eu de la peine à se frayer un chemin pour gagner le petit coin. Et il ne savait pas encore ce qui l’attendait…

«J'ai réalisé ensuite que je ne pouvais plus en sortir. D’autres passagers s'étaient rajoutés à la foule dans le wagon. Entre espace restreint et odeurs insupportables, les conditions étaient inacceptables!», s’insurge ce pendulaire, scandalisé. À son arrivée à Lausanne, il est allé se plaindre au guichet CFF. «On m'a répondu que cette situation était normale aux heures de pointe le matin…» Mais l’homme insiste: «Les coûts des billets augmentent alors que les places disponibles diminuent. On est compréhensifs lors de travaux et retards, mais les CFF doivent trouver des solutions pour la sécurité et le confort des passagers.»

Il faut prendre le train suivant

Les chemins de fer, qui présentent les excuses à ce client, assurent faire tout leur possible pour qu’il y ait un maximum de places assises. Mais «à l’heure actuelle, il impossible d’intégrer plus de trains dans cet horaire déjà très chargé», rapporte Frédéric Revaz, porte-parole des CFF. En semaine, on compte en effet huit départs de Vevey pour Lausanne entre 7h et 8h. Pour ce cas précis, les CFF recommandent d’opter pour le Regioexpress de 8h03, «moins rempli», et de manière générale, de consulter en amont les taux d’occupation attendus dans les wagons.

