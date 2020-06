Vaud

Le train fait une halte pour sauver un patient

Sauvetage insolite mercredi dernier à Blonay. Un convoi a prêté main-forte à des ambulanciers mal pris.

Pas plus avancés, mais constatant que la voie de chemin de fer était toute proche, ceux-ci ont contacté la compagnie des Transports Montreux-Vevey-Riviera afin de lui demander si sa collaboration était possible. «L’idée était de pouvoir stopper le train en horaire régulier au départ des Pléiades en direction de Vevey pour transporter le patient et ainsi s’épargner un trajet relativement complexe en direction de l’ambulance stationnée en contrebas», raconte l’Association Sécurité Riviera, qui coordonne les services de secours dans la région.