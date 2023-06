Tourisme: Le train Montreux-Interlaken peut enfin prendre le rail sans changement

L’inauguration de la ligne Montreux-Interlaken, prisée des touristes et rénovée au moyen de plus de 70 millions de francs, avait été annoncée à l’aide de grands noms (Shania Twain, Roger Federer et l’humoriste Trevor Noah). Mais moins de trois mois plus tard, mauvaise nouvelle: la possibilité de relier les deux villes sans changer à Zweisimmen, comme c’était le cas avant, n’était plus disponible. Une panne technique en était la cause.