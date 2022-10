Transports publics : Le train ne coûtera pas plus cher, les tarifs pour vélos et chiens adaptés

Comme déjà annoncé depuis plusieurs semaines, les prix dans les transports vont rester stables l’an prochain, et ce malgré l’inflation constatée cette année, qui met en difficulté certaines compagnies de transports à Berne ou à Lausanne . Alliance SwissPass l’a confirmé officiellement ce lundi: pas de hausse généralisée des tarifs lors du changement d’horaire, le 11 décembre prochain. «Seules quelques rares entreprises touristiques prévoient d’adapter leurs prix», peut-on lire dans un communiqué. Les tarifs seront cependant en hausse pour le Léman Express côté français.

SwissPass prévoit quelques adaptations, notamment pour les voyageurs accompagnés d’un chien et les cyclistes. L’achat des billets pour ce groupe de voyageurs sera nettement simplifié, promet Alliance SwissPass. «Le champ d’application du chargement de vélos par les voyageurs est fortement étendu et correspondra désormais majoritairement au rayon de validité de l’AG», assure l’organisation.

Il est fait aussi mention de la carte RailPlus, qui disparaîtra dès l’an prochain dans toute l’Europe. Elle offrait un rabais de 15% sur certaines liaisons internationales. «RailPlus a continuellement perdu de son attrait en raison de la grande disponibilité des billets dégriffés, car le rabais n’est pas valable pour ces offres», explique Alliance Swisspass, qui annonce aussi des tarifs plus attrayants pour les jeunes dès 2023, sans plus de détails pour l’instant. Un nouvel abonnement plus flexible que l’AG va aussi faire son entrée l’année prochaine, rappelle l’organisation de la branche des transports publics.