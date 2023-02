Maudits aiguillages : Le train secoue trop, elle chute et se casse le fémur: aux CFF de payer

Votre train approche de la gare, ralentit, vous vous levez et vous dirigez vers les portes avant l’arrêt complet et, là, le train franchit un aiguillage sur les rails et vous vous faites balader de gauche à droite, avec, parfois, une chute à la clé. Et ce n’est pas toujours anodin: 84’000 francs de frais ont été la conséquence de la chute d’une passagère qui s’est cassé le fémur dans cette mésaventure.