Montreux (VD): Le train tombe en panne, les passagers s’offrent une belle balade sous le soleil

Vendredi matin, vers 10h, sur la ligne Montreux-Les Rochers de Naye, une panne a forcé le MOB (Montreux Oberland bernois) a faire une halte imprévue dans un tunnel. «C’était après l’arrêt de Jaman, à une altitude de plus de 1800 mètres. Il était donc très compliqué d’envoyer sur place les moyens humains et techniques pour réparer rapidement. Nous avons laissé le choix aux passagers: monter le dernier bout à pied, attendre le dépannage ou attendre qu’un autre train arrive pour les redescendre. Tous les passagers, et il devait y en avoir quelques dizaines, ont décidé de s’offrir cette belle balade», sourit le porte-parole du MOB.

L’un des passagers confirme: «Il nous a fallu environ vingt minutes pour arriver aux Rochers-de-Naye, avec pas mal de dénivelé. Pour les personnes les plus âgées, c’était quand même rude. Mais on y est arrivés et, avec ce beau soleil, la balade n’était pas désagréable.» Un peu après 13h, une solution a peu être trouvée et le trafic a repris avec normalité.