Mexique : Le train touristique? Un projet de «sécurité nationale»

Le président mexicain, Andres Manuel Lopez Obrador, a décrété que les mégachantiers étaient des enjeux de «sécurité nationale» face à la contestation que ces projets suscitent.

«Est déclarée d’intérêt public et enjeu de sécurité nationale la réalisation des projets et des chantiers à la charge du gouvernement», d’après un décret publié mardi au Journal officiel qui inquiète les adversaires du pouvoir de gauche en place. Trois partis d’opposition ont annoncé qu’ils allaient déposer un recours devant la Cour suprême. Élu fin 2018 pour un mandat unique de six ans selon la Constitution, le président de gauche Lopez Obrador a lancé la construction d’un nouvel aéroport à Mexico, d’un train touristique Maya de 1500 km à travers la péninsule du Yucatan, ou encore d’une raffinerie à Tabasco (sud-est). L’exécutif a confié à l’armée la réalisation d’une partie de ces grands projets.