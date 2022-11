Le trafic voyageurs retrouve son niveau d’avant la pandémie

Suisse : Le trains sont à nouveau remplis au niveau d’avant la pandémie

Au troisième trimestre 2022, le trafic voyageurs ferroviaire a retrouvé un niveau similaire à celui d’avant la pandémie de coronavirus: «Les personnes-kilomètres [ ndlr: une unité de mesure concernant le transport d’une personne sur un kilomètre] parcourus se sont montés à 5,23 milliards. Ce chiffre est le plus élevé de l’année et supérieur de 29,2% à celui de la même période de l’année dernière, fortement péjoré par la pandémie de Covid-19», dévoile ce jeudi le dernier rapport trimestriel des chemins de fer de la LITRA et de l’Union des transports publics (UTP). Cela reste toutefois inférieur de 4,9% au record de 2019.