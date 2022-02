Protection des océans : Le traité «environnemental le plus important» se discutera vendredi

Les défenseurs des océans espèrent des avancées pour mieux protéger la haute mer, lors du One Ocean Summit auquel participeront une quinzaine de chefs d'État, vendredi à Brest (F).

Plus de 60% des océans ne sont sous la juridiction d’aucun État (photo d’illustration). AFP

Une quinzaine de chefs d’État et de gouvernement, essentiellement venus d’Europe et d’Afrique, seront présents vendredi à Brest (Bretagne) pour un sommet sur les océans voulu par le président français Emmanuel Macron. Selon une liste fournie par l’Élysée, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, dont le pays accueillera la COP27 sur le climat en novembre, le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa, qui recevra fin juin un sommet de l’ONU sur les océans à Lisbonne, ou encore le président colombien Ivan Duque seront présents.

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen se rendra aussi dans la ville bretonne, tout comme le président du Conseil européen Charles Michel et John Kerry, envoyé spécial du président des États-Unis pour le climat. Chypre, la Namibie, le Ghana, les Seychelles, la Croatie, la Tanzanie, Malte, l’Irlande, la Tunisie, le Maroc et la Norvège seront également représentés au niveau présidentiel ou par leur chef du gouvernement.

Par visioconférence

D’autres dirigeants participeront par visioconférence ou message vidéo, dont le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres, le Premier ministre canadien Justin Trudeau, le vice-président chinois Wang Qishan, le Premier ministre japonais Fumio Kishida, le Premier ministre britannique Boris Johnson, le Premier ministre indien Narendra Modi ou encore Alassane Ouattara, président de Côte d’Ivoire.

Ce sommet, qui ouvre une série de rencontres et de négociations internationales autour des océans, de la biodiversité et du climat en 2022, vise à faire avancer plusieurs dossiers clés, autour de la sécurité des navires de pêche, des aires marines protégées ou d’un possible traité international sur la haute mer, hors des juridictions nationales. Avant le sommet de vendredi, la conférence s’est ouverte mercredi pour deux journées d’ateliers et de rencontres entre experts, ONG et responsables politiques sur différents thèmes liés à l’océan.

Vastes zones à protéger

La haute mer commence où s’arrêtent les zones économiques exclusives des États, à maximum 200 milles nautiques des côtes et n’est donc sous la juridiction d’aucun État. Même si elle représente plus de 60% des océans et près de la moitié de la planète, elle a longtemps été ignorée, au profit des zones côtières et de quelques espèces emblématiques.

Régulation du climat

Avec les progrès de la science, la preuve a été faite de l’importance de protéger tout entier cet océan foisonnant d’une biodiversité souvent microscopique, qui fournit aussi la moitié de l’oxygène que nous respirons et limite le réchauffement climatique en absorbant une partie importante du CO2 émis par les activités humaines.

Mais les océans s’affaiblissent, victimes de ces émissions (réchauffement, acidification de l’eau…), des pollutions en tout genre ou de la surpêche. Alors il est urgent de parvenir enfin à finaliser ce texte juridiquement contraignant sur «la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale», plaident les ONG.

Négociations débutées en 2018

Pour tenter de donner un élan politique, une coalition rassemblant l’UE et une dizaine d’autres pays sera annoncée à Brest pour une «haute ambition» de ce traité, a indiqué mercredi la présidence française. Les négociations formelles, commencées en 2018 mais interrompues par la pandémie de Covid-19, portent sur quatre domaines: la création d’aires marines protégées, les ressources génétiques marines et le partage de leurs avantages, la réalisation d’études d’impact environnementales, ainsi que le renforcement des capacités et les transferts de technologies notamment vers les pays en développement.

Urgence à agir

«C’est urgent. Chaque jour, chaque année qui passe, de la biodiversité disparaît. Nous devons conclure ces négociations», s’inquiète la High Seas Alliance, qui regroupe une quarantaine d’ONG dont l’Union internationale pour la nature (UICN). Elle espère que la réunion de Brest attirera l’attention sur le traité «environnemental le plus important», mais «dont les gens n’ont jamais entendu parler.»