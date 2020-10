ONU : Le traité interdisant les armes nucléaires va entrer en vigueur

Le traité prohibe l’utilisation, le développement, la production, les essais, le stationnement, le stockage et la menace d’utilisation des armes nucléaires.

Le traité international interdisant les armes nucléaires a été ratifié par un 50e pays, le Honduras, et il va pouvoir entrer en vigueur dans un délai de 90 jours, a annoncé samedi à l’AFP un responsable de l’ONU. «Aujourd’hui, c’est une victoire pour l’humanité et la promesse d’un futur plus sûr», a commenté dans un communiqué Peter Maurer, président du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) qui s’est félicité, comme d’autres ONG, du cap ainsi franchi.