Diplomatie : Le traité New Start prolongé, les défis russes commencent pour Biden

La prolongation du dernier traité de désarmement américano-russe New Start est devenue effective mercredi après avoir été validée par les États-Unis de Joe Biden, qui doit maintenant s’attaquer aux multiples «défis» posés par Moscou, à commencer le sort de l’opposant russe Alexeï Navalny.

«En même temps que nous travaillons avec la Russie pour promouvoir les intérêts américains, nous allons aussi travailler pour faire rendre des comptes à la Russie pour ses actes antagonistes et ses violations des droits humains, en étroite coordination avec nos alliés et partenaires», a prévenu le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken.

Le communiqué annonçant l’extension de cet accord-clé pour cinq ans, jusqu’au 5 février 2026, déjà entérinée côté russe, résume bien le délicat équilibre entre dialogue et fermeté que recherche l’administration Biden.

«Le président Biden s’est engagé à protéger les Américains des menaces nucléaires en rétablissant le leadership américain en matière de contrôle des armements et de non prolifération. Aujourd’hui, les États-Unis font un premier pas pour tenir cet engagement avec la prolongation du traité New Start avec la Fédération de Russie pour cinq ans», a dit Antony Blinken. «Une compétition nucléaire sans limites nous mettrait tous en danger.»