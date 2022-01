Ski alpin – Le traitement de faveur de Kriechmayr à Wengen indigne la planète ski

Quand un athlète ne participe pas aux entraînements, il n’est pas autorisé à disputer la course de Coupe du monde. Les règles de la Fédération internationale de ski obligent les skieurs à passer par le portillon de départ et à figurer dans la liste des participants pour gagner le droit d’être aligné .

A Wengen cependant, Vincent Kriechmayr a bénéficié d’une étonnante exception. La FIS a mis en place un entraînement spécial vendredi matin , pour qu’il puisse être aligné en course. L’Autrichien a pris le départ, skié 5 mètre s avant de plier bagage. Il sera bel et bien aligné pour la course ce vendredi, pour engranger des points avec son dossard numéro 7. Ceci n’a rien d’anodin puisque Kriechmayr compte deux points de moins que Beat Feuz dans le classement général des descendeurs en Coupe du monde.