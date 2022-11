Le traitement des Afghanes pourrait être un crime contre l’humanité

Afghanistan : Le traitement des femmes pourrait relever du crime contre l’humanité

En Afghanistan, le traitement réservé par le régime taliban aux femmes et aux filles pourrait être considéré comme un crime contre l’humanité, estiment, vendredi, des experts de l’ONU. «Ces derniers mois, les violations des libertés et des droits fondamentaux des femmes et des filles en Afghanistan, déjà les plus graves et les plus inacceptables du monde, ont fortement augmenté», disent ces experts indépendants, qui sont mandatés par l’ONU mais ne s’expriment pas en son nom.