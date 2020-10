Coronavirus : Le traitement lopinavir-ritonavir inefficace contre le Covid-19

Cette conclusion n’est pas nouvelle mais les chercheurs du vaste essai clinique britannique Recovery ont publié les résultats détaillés «The Lancet».

L’association des médicaments antiviraux lopinavir et ritonavir, utilisée contre le virus du sida, n’est pas efficace chez les patients hospitalisés pour le Covid-19, a conclu une étude britannique. Le traitement a été recommandé dans de nombreux pays.

Pour statuer sur l’association lopinavir-ritonavir (commercialisée sous le nom de Kaletra), les chercheurs britanniques l’ont administrée à 1616 patients et ont comparé avec 3424 autres, sur la période allant du 19 mars au 29 juin. Résultat: il n’y avait pas de différence significative sur la mortalité au bout de 28 jours (23% des patients qui recevaient le traitement contre 22% de ceux qui ne le recevaient pas).

13’000 patients, 176 hôpitaux

L’association lopinavir-ritonavir ne permet pas non plus de réduire les risques d’être placé sous ventilation artificielle, ni de raccourcir la durée d’hospitalisation. Au début juillet, juste après les annonces de Recovery sur l’inefficacité de ce traitement, les responsables de l’essai clinique européen Solidarity (supervisé par l’OMS) et de son partenaire français Discovery l’avaient à leur tour abandonné.