Le Traktor Cheliabinsk a fait la différence en six secondes, vendredi, face au Dinamo Riga (5-1). Grâce surtout à un but lointain de son défenseur Sergei Telegin.

Il y a des périodes comme ça, où on se sent un peu maudit. C'est le cas du Dinamo Riga, en Kontinental Hockey League. Le club letton n'a pas pu jouer pendant deux semaines à cause du coronavirus et le retour sur les patinoires est un peu compliqué. Mercredi, il a été vaincu sans discussion par le Dinamo Moscou (3-0) et ne s'est pas repris ensuite.

Contre le Traktor Cheliabinsk, Riga tenait le coup en toute fin de première période (1-1) et évoluait même en supériorité numérique, mais a encaissé un but à la 19e par Vyacheslav Osnovin. Les Lettons espéraient rentrer aux vestiaires avec un seul but à rattraper pour tenter de se refaire la cerise? Ça n'était pas du goût du jeune défenseur Sergei Telegin, même s'il n'a pas franchement fait exprès.