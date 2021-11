France voisine – Le tranquille père de famille etait en fait un gros trafiquant de drogue

France voisine : Le tranquille père de famille était en fait un gros trafiquant de drogue

À Besançon, dans le département du Doubs, un jeune papa était sans histoire. Jusqu’à ce que la police découvre, chez lui, un peu moins de 300 kilos de drogue.

Un père de famille sans histoires, inconnu de la justice, s’est révélé être un des plus gros trafiquants de drogue de la région de Besançon, dans le département français du Doubs: la police a saisi chez lui 282 kilos de cannabis et 3,6 kilos de cocaïne, d’une valeur de plus de deux millions d’euros. L’homme de 29 ans a reconnu être un «logisticien qui revend la drogue à d’autres trafiquants, et non directement au détail». Il a été mis en examen et incarcéré lundi, a précisé le procureur É tienne Manteaux, lors d’une conférence de presse.