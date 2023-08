Suisse/Tunisie: Le transfert bloque, il risque de perdre la maison de ses rêves

Un sentiment de grande frustration. Depuis le 5 juillet, Omar* attend que son virement international transite de la Banque Migros vers un établissement financier tunisien. Le retard a déjà eu un impact financier considérable pour celui qui rêvait d’acheter une propriété en Tunisie à un prix intéressant: «Cela fait plus d’un mois que l’agence immobilière attend mon paiement. À cause de ce délai, ils m’ont proposé un nouveau contrat avec une majoration de 100’000 dinars tunisiens», déplore-t-il. Pour rappel, ce montant équivaut à un peu moins de 30’000 francs selon le cours de change actuel.

Retard du trafic international

La responsable communication de la Banque Migros, Elefteria Xekalakis Matthys explique: «Des retards peuvent survenir dans le trafic international des paiements, dû à des raisons réglementaires ou opérationnelles. Dans des cas très rares, il peut arriver que l’exécution prenne plusieurs semaines». Un autre expert du secteur bancaire précise: «La banque tunisienne doit recevoir des dinars, pas des francs. Il faut donc une banque capable de convertir des francs en dinars présente en Suisse et en Tunisie.» Ce n’est pas le cas de la Banque Migros, qui a dû passer par une banque partenaire. «Le délai vient sans doute des contrôles internes de la banque partenaire qui veut vérifier plein d’éléments sur ce transfert, effectué par quelqu’un qui n’est pas son client», ajoute le spécialiste.

Les divers échanges de mails entre la Banque Migros et Omar attestent, en effet, que le blocage se situe au niveau du partenaire. Contacté, l’établissement évoque le secret bancaire et ne souhaite pas se prononcer. Cela dit, Omar a peut-être encore une chance. Selon le spécialiste, le temps de traitement des transferts est plus long durant les vacances d’été… qui se terminent bientôt.