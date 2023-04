Transfert de fichiers simplifié entre Android et Windows

Le service Nearby Share devient compatible avec les ordinateurs sous Windows 10 et 11 (64 bits et non ARM). Google

Lancé en 2020 pour simplifier le transfert de photos, documents et d’autres fichiers entre smartphones et tablettes Android, le service Nearby Share de Google débarque dans une version bêta sur les ordinateurs Windows. Compatible avec les versions 10 et 11 du système d’exploitation de Microsoft en version 64 bits uniquement, l’application active sur Windows cette fonctionnalité équivalente au service AirDrop d’Apple pour l’envoi et la réception de contenus entre mobiles Android et PC Windows situés à proximité (à une portée de 5 mètres maximum).

Après l’installation de l’app sur PC, il est nécessaire de se connecter à son compte Google, activer le wi-fi et le Bluetooth et la géolocalisation et rendre son ordinateur visible. Pour cette dernière étape, plusieurs options s’offrent à l’utilisateur: rendre le PC visible à tout le monde, seulement aux contacts, uniquement à ses propres appareils ou à personne. Il suffit ensuite de déposer les fichiers à transférer dans une fenêtre ou de faire un clic droit en choisissant l’option Nearby Share pour les envoyer à un autre dispositif compatible à proximité.

Nearby Share pour Windows a été déployé aux États-Unis et dans la plupart des pays du monde, mais certains manquent encore à l’appel. De plus, la version bêta de l’app pour Windows (PC avec processeurs ARM pas pris en charge) ne fonctionne pour le moment qu’avec les smartphones et les tablettes Android, mais Google prévoit d’étendre sa compatibilité avec d’autres appareils de son écosystème, comme les Chromebooks.

