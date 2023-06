Le transfert d’une star de Twitch sur Kick fait jaser

«Alors pourquoi diable avoir pris un emploi à bord de la société à charrettes si vous êtes si inquiet pour le cheval? a contre-attaqué le streamer québécois, Félix Lengyel de son vrai nom. Quand vous étiez à bord de Twitch, ce n’était pas le cheval, non? Ce n’était pas un produit à part entière, n’est-ce pas?» xQc a souligné qu’il était irréaliste d’attendre d’un produit qu’il soit instantanément parfait et que son perfectionnement était un «voyage continu».

Le lancement de la plateforme Kick, qui promet redistribuer les cartes, et notamment un partage beaucoup plus vertueux des revenus que la filiale d’Amazon, a généré une onde de choc dans le milieu. Kick a réussi à recruter de grands noms grâce à des signatures importantes et non exclusives. Selon le «New York Times», xQc aurait paraphé un contrat de 70 millions de dollars avec Kick avec des bonus lui permettant potentiellement de dépasser les 100 millions de dollars en deux ans.