Football: Le transfert le plus cher du monde pour Keira Walsh

Bien loin des 222 millions d’euros payés par le PSG pour s’offrir Neymar, le transfert le plus onéreux du football féminin s’élève à environ 400 000 francs suisses. Le FC Barcelone est encore une fois concerné, cette fois-ci en tant qu’acheteur. Le club s’est offert les services de Keira Walsh, une milieu de terrain de 25 ans particulièrement en vue lors de l’Euro 2022.

L’Anglaise a signé un contrat de trois ans pour rejoindre le club d’Alexia Putellas. Elle évoluait à Manchester City depuis 2014 et y a remporté plusieurs trophées.

Ce transfert démontre encore une fois la différence de taille entre l’enveloppe des transferts du football masculin et celui féminin. Le prix payé pour Neymar est 555x plus élevé que celui de Walsh. De Manchester City à Barcelone, les 400 000 francs pour l’Anglaise est la même somme payée par Young Boys en 2015 pour s’offrir les services d’un certain Denis Zakaria. Le milieu de 19 ans quittait alors Servette. Il est désormais prêté par la Juventus à Chelsea.