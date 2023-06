Mademoiselle Lou, proche de Booba, au Transforme Festival

Les 29 et 30 juin 2023, le festival va accueillir une ribambelle de cadors du rap dont Ashe22, Meryl, Madeinparis, Bshi, Mairo ou encore Mademoiselle Lou. Cette dernière, originaire de Val-de-Marne, donne dans une musique protéiforme sur laquelle elle pose sa voix douce. Elle a commencé en 2020, seule dans sa chambre. Deux ans plus tard, elle a signé avec le pape du rap francophone: Booba. Elle a en effet tapé dans l’oreille du Duc de Boulogne qui a partagé plusieurs de ses titres sur ses réseaux sociaux. Au culot, elle lui a alors envoyé des démos via les réseaux sociaux. Il a croché et, début 2023, il a accepté de collaborer sur le single «Zénith» de Mademoiselle Lou. «Je suis hyperfière. Booba c’est une légende. Il a été le premier rappeur que j’ai écouté. Et je peux dire maintenant que j’ai fait un feat avec Booba, c’est classe quand même», s’est exclamée la rappeuse de 22 ans sur BFMTV, en mars 2023, en marge de la sortie de son premier EP «Précieux».