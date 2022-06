Lancy (GE) : Le Transforme Festival avec un poids lourd du rap

L’événement genevois, monté en partie par des apprentis, se jouera le 1er et le 2 juillet 2022. Soolking en est la tête d’affiche.

«Notre programmation est paritaire, ce qui en fait une exception dans l’industrie musicale. À travers elle, nous voulons montrer la diversité et la richesse du mouvement hip-hop, qui fédère un public large», résument les organisateurs du Transforme Festival, qui se déroule au Centre de formation professionnelle de Ternier à Lancy (GE). Fait notable: depuis sa première édition, en 2018, l’événement réalise des «projets pédagogiques» avec des apprentis issus des Centres de formation professionnelle genevois. Par exemple, un des bars du festival a été fabriqué par des apprentis menuisiers et l’identité visuelle de la manifestation a été créée en collaboration avec des classes d’apprentis graphistes. Outre des concerts, la manifestation a mis sur pied en 2022 «un grand village hip-hop» dans lequel on retrouvera des défilés de mode, des démonstrations de graffiti et des stands de créateurs et d’artistes locaux dont des tatoueurs et des vendeurs de vinyles et de fripes.