Voyages : Le transport aérien est revenu aux trois quarts de son niveau pré-Covid

En juillet, le transport aérien de passagers a atteint 74,6% du niveau de juillet 2019, un taux obtenu en plein dans la cruciale saison estivale et qui marque une nette accélération par rapport à juin dernier.

Le transport aérien de passagers est revenu, en juillet, aux trois quarts de son niveau du même mois de 2019, avant la pandémie qui a ravagé le secteur, a annoncé, mercredi, la principale association de compagnies aériennes. Plus précisément, le trafic mondial, exprimé en passagers - kilomètres payants (RPK de son acronyme en anglais, un des indices de référence du secteur), a atteint «74,6% du niveau d’avant-crise», a souligné l’Association internationale du transport aérien (IATA).

L’Asie «plombe» les liaisons internationales

La confirmation d’une reprise générale constitue un «signal formidable, au moment où nous entrons dans les saisons d’automne et d’hiver, traditionnellement plus calmes, dans l’hémisphère nord», a ajouté Willie Walsh, rappelant que les résultats de juillet avaient été obtenus «malgré des capacités réduites dans certaines parties du monde».

Les cours du kérosène, un «défi»

Le début de l’été a été marqué, en Europe et aux États-Unis, par de multiples retards, engorgements et annulations de vols dus à des pénuries de personnels, qu’il s’agisse de bagagistes, d’agents de sécurité ou de navigants. Le secteur a aussi connu des mouvements sociaux pour obtenir des hausses de salaires et une amélioration des conditions de travail. L’IATA reste néanmoins préoccupée par les cours du kérosène, qui restent très élevés, «un défi pour les compagnies», selon Willie Walsh.