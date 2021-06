Climat : Le transport aérien européen accusé de double langage

L’ONG InfluenceMap décrit notamment dans un rapport «des campagnes de lobbying systématiques» contre un durcissement des règles européennes sur les émissions.

Ryanair, Air France-KLM, Lufthansa, la maison mère de British Airways et Iberia (IAG), mais aussi les associations Iata, Airlines for Europe, et le constructeur Airbus: la plupart des grands noms du secteur sont cités dans un rapport de cette ONG, InfluenceMap.

«Les plus importantes compagnies aériennes d’Europe, qui ont reçu au total 30 milliards d’euros de soutien des contribuables pendant l’épidémie de Covid-19, figurent parmi les adversaires les plus significatifs d’une politique climatique ambitieuse» de l’UE, affirme InfluenceMap.

«Incorrect sur le plan des faits»

Airlines for Europe (A4E), l’association des compagnies du Vieux continent, a rejeté les mises en cause de l’ONG, les jugeant «incorrectes sur le plan des faits» et estimant que le rapport «ne reflète pas les actions collectives et les investissements des compagnies aériennes européennes pour lutter contre le changement climatique».