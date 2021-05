Banque mondiale : Le travail au noir compromet la reprise des pays émergents

Dans un rapport, la Banque mondiale indique que 70% des emplois dans les pays émergents sont informels.

«Un pourcentage étonnamment élevé de travailleurs et d’entreprises exercent leur activité en dehors du champ de vision des gouvernements des pays émergents et des économies en développement», souligne l’institution dans un communiqué.

L’étude, intitulée «The Long Shadow of Informality: Challenges and Policies» (Le fantôme de l’informalité: défis et politiques), est la première analyse complète réalisée par la Banque qui examine l’étendue du phénomène et ses conséquences potentielles sur la reprise économique.