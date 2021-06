Rapport : Le travail au noir peu affecté par la pandémie

La pandémie de Covid-19 a impacté l’activité de contrôle de la loi sur le travail au noir. Le nombre d’infractions constaté semble cependant stable.

En 2020, des contrôles ont été effectués auprès de 34’126 entreprises et de 132’922 personnes en Suisse, alors que l’objectif était à 35’000. En 2019, ces chiffres étaient respectivement de 41’305 entreprises et 165’969 personnes. Le travail a tout de même permis l’inspection de 6% des employeurs suisses, 30% des travailleurs détachés et 30% des prestataires de services indépendants.