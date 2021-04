Vaud : Le travail de nuit chez QoQa, c’est fini!

Basée à Bussigny, la société a été déboutée par le TF. Les ventes en ligne commenceront à 22h et non plus à minuit.

Interdiction de travail de nuit et le dimanche pour le site de vente en ligne QoQa. Pixabay, photo prétexte

Les accros du shopping à prix cassés dormiront plus tôt désormais. À la suite d’une décision du Tribunal fédéral (TF), les ventes sur le site internet QoQa commenceront à 22h et non plus à minuit. Outre l’interdiction du travail de nuit, la société basée à Bussigny (VD) ne pourra plus occuper du personnel le dimanche, selon l’ATS qui est citée par la RTS.



En 2019, la société avait demandé au Secrétariat d’État à l’économie (SECO) de lui délivrer une autorisation de travail de nuit et dominical. Le SECO avait refusé, en arguant que la surveillance de la publication des offres la nuit ou le dimanche n’était pas indispensable au fonctionnement de QoQa. Cette dernière, qui avait fait appel contre cette décision au Tribunal administratif fédéral, avait été déboutée . Après un nouveau recours , la décision est confirmée par le TF.

QoQa annonce sur son site internet que les nouveaux horaires de vente en ligne entrent en vigueur à partir du jeudi 8 avril, et que des indépendants romands seront à l’œuvre le dimanche.