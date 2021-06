Aéroport de Genève - Le travail de nuit interdit dans les duty free

En principe, les «duty free», ou commerces aéroportuaires hors taxes, n’ont pas le droit d’employer de personnel durant la nuit (de 23h à 6h). Ils ne peuvent en tout cas bénéficier d’aucun régime dérogatoire en la matière. Le Tribunal fédéral l’a confirmé dans un arrêt rendu public ce lundi, donnant raison à la justice genevoise – et déboutant, par la même occasion, l’entreprise LS Travel Retail, qui exploite sept boutiques du genre à Cointrin, et l’aéroport de Genève lui-même.

Répondre aux besoins des voyageurs

Les juges fédéraux ont considéré qu’une dérogation ne pouvait être accordée qu’aux seuls commerces vendant des marchandises qui «répondent principalement aux besoins des voyageurs». Celles-ci sont définies comme de la nourriture, des articles pour l’hygiène ou le voyage ainsi que des journaux et magazines. Or, il apparaît que plus de 85% du chiffre d’affaires de ces boutiques est constitué par la vente «de tabacs, d’alcool, de vins et champagnes ainsi que de parfums et cosmétiques». Soit une gamme de produits dont les juges estiment qu’elle va «bien au-delà de ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins pouvant survenir en cours de voyage ou lors d’une arrivée tardive».