Suisse : «Le travail des médecins doit être repensé»

Alors que des médecins-assistants adressent de graves reproches à leurs employeurs, l’association des hôpitaux H+ rejette en partie les critiques et renvoie à la politique.

Image d’illustration. AFP

Des médecins-assistants suisses alémaniques ont adressé de graves reproches à leurs employeurs, dans un sondage paru en début de semaine dans la «NZZ». Ils dénoncent des heures supplémentaires massives, pouvant les amener à travailler jusqu’à 80 heures par semaine; déplorent une absence de contacts sociaux et évoquent des salaires non concurrentiels ainsi que des saisies illégales du temps de travail. Interrogée par nos confrères de «20Minuten», Anne-Geneviève Bütikofer, la directrice de l’association des hôpitaux H+, répond à ces accusations.

À la question de savoir pourquoi les médecins-assistants doivent effectuer des semaines de 50 heures, elle répond qu’«une semaine de 42 heures n’est pas réalisable dans un poste de formation postgraduée académique. Ce n’est pas non plus rare dans d’autres professions». Une réalité encore renforcée par le fait qu’il n’y a que très peu de postes à temps partiel. Anne - Geneviève Bütikofer rappelle aussi que cette durée maximale de 50 heures «doit être considérée sur l’ensemble de l’année [et que] sur une année, le nombre maximal d’heures supplémentaires de 140 heures ne peut pas être dépassé».

Et quand on aborde le risque qu’une erreur soit commise en raison de la fatigue ou de l’épuisement, la directrice de H+ le reconnaît: «la pression sur les médecins est élevée et on leur en demande beaucoup». Elle ajoute que l’entrée dans la profession est «une phase très difficile, pendant laquelle il faut répondre à de nombreuses exigences». Mais, «les jeunes médecins motivés réussissent à relever ce défi», assure-t-elle, avant de rappeler que les médecins-assistants travaillent toujours sous la responsabilité d’un médecin-chef.

Lourdeur bureaucratique

Quant aux problèmes de la bureaucratie jugée «excessive» par les médecins-assistants, Anne-Geneviève Bütikofer rappelle que «les tâches administratives sont la conséquence d’une bureaucratisation politique et d’une surréglementation». Et si une solution serait de déléguer certaines tâches à du personnel administratif ayant reçu une formation médicale, un problème persiste: le manque de moyens. «Les hôpitaux et les cliniques ne disposent pas de moyens supplémentaires aujourd’hui en raison du manque de couverture», poursuit la directrice qui déplore aussi que les solutions numériques ne soient pas encore assez avancées.

Pour les médecins-assistants ces différents problèmes pourraient rendre la fonction moins lucrative et attrayante. «Les hôpitaux et les cliniques ne peuvent pas résoudre seuls les problèmes du système de santé. Il faut plutôt que les politiques comprennent que sans argent supplémentaire, l’attractivité de l’employeur sera désavantageuse par rapport à d’autres secteurs et que la sécurité des patients sera menacée. Le travail des médecins doit être repensé», conclut-elle.