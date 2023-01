Le travail sur annonce en nette progression à Genève en 2022

Genève : Le travail sur annonce en nette progression

L’Office cantonal de la statistique constate que la plus grande progression, par rapport à 2019, a été observée dans le domaine du placement temporaire (+143’000 jours), dans lequel il n’est pas possible de déterminer l’activité effective. Suivent l’hôtellerie et la restauration (+22’000 jours), la santé et l’action sociale (+16’000 jours) et le nettoyage industriel et domestique (+13’000 jours). A l’opposé, la construction a été moins friande de ce type d’employés (-45’000 jours).