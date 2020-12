Le rappeur avait disparu des écrans radars après la sortie du film et de l’album «Les Etoiles vagabondes» en 2019. Il est même allé jusqu’à supprimer tous ses comptes sur les réseaux sociaux. C’est dire si la surprise a été grande pour les fans de Nekfeu, 30 ans, de l’entendre sur «Moins un» de Dinos, titre parmi les plus écoutés de Suisse sur Spotify. Personne n’était au courant de cette collaboration. À la différence de celle réalisée avec Kalash Criminel, «Turn Up», sortie le 25 novembre 2020.

L’artiste, toujours encagoulé, avait titillé le public en août 2020 avec une photo de lui et de Nekfeu en studio. «Il est arrivé pour travailler sur ce titre à 18h, avec juste une clé USB. Il est reparti à 4h du matin», s’est souvenu Kalash Criminel, 25 ans, sur Rapelite.com. Il a encore révélé que «d’autres trucs» avec Nekfeu arriveront très prochainement: «C’est un frérot, on se parle quasi tout le temps. Des mecs comme lui sont des gens de parole. On s’est vus au mois de mars 2020, on a fait «Turn Up» en août. Je lui avais donné mes deadlines et il m’avait répondu: «OK, pas de souci». Il est tellement pro.»