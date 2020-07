Tennis

Le très joli geste de Wimbledon

Le All England Lawn Tennis Club va distribuer 10 millions de livres de prize-money aux athlètes.

Fort de son assurance pour l'annulation (10 millions de livres, soit plus de 11 millions d'euros), le All England Lawn Tennis Club (AELTC) «est heureux d'annoncer être en mesure de verser un prize money aux 620 joueurs auxquels le classement aurait permis de jouer les qualifications ou d'entrer directement dans le tableau principal» de Wimbledon cette année, selon un communiqué.

Officiels et arbitres aussi

Ces primes ne sont pas cumulables pour les joueurs qui se seraient alignés en simple et en double, a précisé l'AELTC. Les officiels et les arbitres internationaux seront également rémunérés.

Le tennis professionnel a été mis à l'arrêt complet en mars à cause de la pandémie de coronavirus, provoquant de nombreuses annulations de tournois et un immense manque à gagner pour les joueurs, les entraîneurs, les arbitres et les organisateurs. Wimbledon a rapidement décidé d'annuler son édition 2020, tandis que Roland-Garros s'est reprogrammé à l'automne (27 septembre-11 octobre), et que l'US Open tente de se maintenir comme prévu (31 août-13 septembre).